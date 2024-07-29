У зеленому костюмі від відомого бренду: Роберт Дауні-молодший ефектно оголосив про нову роль

Актор Роберт Дауні-молодший, який попри величезний послужний список та багаторічний досвід у кіно насамперед асоціюється з роллю "Залізної людини" з франшизи Marvel, знову повертається у світ супергероїв.

Після тривалих чуток, студія офіційно оголосила, що Дауні-молодший з'явиться у нових "Месниках", які вийдуть на екрани у 2026 та 2027 роках.

Однак тепер Дауні-молодший гратиме іншого персонажа. Під час заходу San Diego Comic-Con студія ефектно оголосила перед глядачами, що актор втілить суперлиходія Доктора Дума.

59-річний Роберт вийшов на сцену в зеленому костюмі від Jacquemus, який він поєднав із пелериною з каптуром, прикрасою від Jenny Bird на шиї та стильними окулярами від Tom Ford. Він зняв сіру маску, продемонструвавши всім свою особистість.

"Нова маска, те саме завдання", — сказав Дауні глядачам зі сцени.

Роберт Дауні-молодший / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Дауні став однією з найбільших і найвпізнаваніших кінозірок у світі після запуску кіноселену Marvel із Залізною людиною 2008 року. Його роль Тоні Старка зробила Marvel найкасовішою кінофраншизу всіх часів, яка принесла актору 50 мільйонів доларів. Дауні пішов з ролі Залізної людини у фільмі "Месники: Фінал" 2019 року, оскільки в цій картині його персонаж загинув, рятуючи всесвіт.

"Якщо ми збираємося вивести Віктора фон Дума на екран — він один із найскладніших персонажів у всіх коміксах... це потенційно один із найцікавіших персонажів у всій художній літературі", — сказав режисер Джо Руссо. "Якщо ми збираємося це зробити... то нам знадобиться найвеличніший актор у світі".

Доктор Дум — суперлиходій, що з'являється в американських коміксах видавництва Marvel Comics, заклятий ворог Фантастичної четвірки і, особливо, її члена-засновника — Ріда Річардса. Деталі сюжету нового фільму поки що не розголошуються, а його знімання мають розпочатися лише 2025 року.

Роберт Дауні-молодший / Фото: Associated Press

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