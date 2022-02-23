У зеленому міні і жакеті на голе тіло: Злата Огнєвіч у яскравому образі знялася у фотосеті

У зеленому міні і жакеті на голе тіло: Злата Огнєвіч у яскравому образі знялася у фотосеті

Співачка продемонструвала новий стильний лук із фотосету.

Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" – Злата Огнєвіч — продемонструвала новий яскравий образ із нещодавньої фотосесії авторства Ira Nakhod.

Співачка постала перед об'єктивом фотокамери у зеленому жакеті на голе тіло і мініспідниці, яка підкреслила її стрункі ноги.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Вбрання Злата доповнила туфлями на шпильках кольору весняної трави.

Аутфіт Огнєвіч доповнили африканські кіски і красивий макіяж. У вухах були довгі сережки.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Зірка чуттєво позувала, демонструючи свою ніжність.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

У дописі співачка підтримала підписників у нинішній ситуації. Вона порадила не панікувати і бути сильними.

"Тривожну валізу збирати не буду, бо немає такого розміру, щоб вмістити батьків, всю родину, друзів, Україну, мій інструмент, мою домівку і всі досягнення. Я залишаюся вдома Тут. Вдома. В Україні.

Дуже прошу всіх зберігати спокій і бути сильними. Паніка - це найкращий друг нашого ворога і слабкість. Обійміть рідних і скажіть собі: "Що б там не сталося - я впораюсь", - написала артистка.

Минулого разу Огнєвіч показала світлини, на який вона постала топлес.

Злата Огневич / Instagram Злати Огнєвіч

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