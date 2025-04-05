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У зеленому міні від Saint Laurent: Ліндсей Логан похизувалася образом у Лас-Вегасі
Акторка Ліндсей Логан, яка розпочала свою кар'єру ще дитиною, відвідала фестиваль CinemaCon у Лас-Вегасі.
Зокрема, вона відвідала презентацію Disney Studios разом з іншими акторами, серед яких також можна було побачити Джеймі Лі Кертіс, Зої Салдану та Флоренс П’ю.
Ліндсей Лохан з’явилася перед фотографами у короткій зеленій сукні від Saint Laurent, яку прикрашали складки по всій довжині. У неї були довгі рукави та рюші. Доповнила це вбрання аакторка також капроновими колготками та чорними слінгбеками від Saint Laurent. На її талії красувався золотий пояс-ланцюжок, а на шиї — медальйон з ім’ям її сина.
Нагадаємо, що також акторка відвідала церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася у межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі. На цьому заході вона отримала нагороду CinemaCon Vanguard Award за свої досягнення в кінематографі. Ліндсей вийшла на червону доріжку в елегантній чорній сукні з V-подібним декольте та відкритими плечима від Jacquemus, яку носила з чорними слінгбеками Saint Laurent.