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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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15
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У зеленому міні від Saint Laurent: Ліндсей Логан похизувалася образом у Лас-Вегасі

Акторка Ліндсей Логан, яка розпочала свою кар'єру ще дитиною, відвідала фестиваль CinemaCon у Лас-Вегасі.

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ліндсей Логан

Ліндсей Логан / © Getty Images

Зокрема, вона відвідала презентацію Disney Studios разом з іншими акторами, серед яких також можна було побачити Джеймі Лі Кертіс, Зої Салдану та Флоренс П’ю.

/ © Getty Images

© Getty Images

Ліндсей Лохан з’явилася перед фотографами у короткій зеленій сукні від Saint Laurent, яку прикрашали складки по всій довжині. У неї були довгі рукави та рюші. Доповнила це вбрання аакторка також капроновими колготками та чорними слінгбеками від Saint Laurent. На її талії красувався золотий пояс-ланцюжок, а на шиї — медальйон з ім’ям її сина.

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Нагадаємо, що також акторка відвідала церемонію вручення премії Big Screen Achievement Awards, яка відбулася у межах фестивалю CinemaCon у Лас-Вегасі. На цьому заході вона отримала нагороду CinemaCon Vanguard Award за свої досягнення в кінематографі. Ліндсей вийшла на червону доріжку в елегантній чорній сукні з V-подібним декольте та відкритими плечима від Jacquemus, яку носила з чорними слінгбеками Saint Laurent.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Associated Press

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

Ліндсей Логан и Джеймі Лі Кертіс / © Getty Images

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