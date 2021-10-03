У зеленому очіпку і комбінезоні: Cardi B у дивному образі з'явилася на вулицях Парижа

У зеленому очіпку і комбінезоні: Cardi B у дивному образі з'явилася на вулицях Парижа

Американська реп-виконавиця викликала фурор своїм зеленим луком у Франції.

Cardi B всього лише місяць тому вдруге стала мамою, а вже активно веде своє світське життя. Вона прибула до Парижа на Тиждень моди. Артистка одразу ж потрапила до об'єктивів папараці на вулицях міста. Зірка привернула до себе увагу досить дивним образом.

Cardi B була вся у зеленому. На голові у неї був очіпок з рюшами, який вона скомбінувала з комбінезоном з рукавичками і штанями з драпуванням, які одягла зверху взуття.

Cardi B / Getty Images

З-під головного убору визирали чорні пасма, укладені хвилею. На обличчі у неї були окуляри у стилі нульових у зеленій оправі. Губи Cardi B були нафарбовані темно-бежевим відтінком.

Cardi B / Getty Images

Реп-виконавиці не вистачало лише балаклави-маски на голові замість очіпка і так вона могла б вільно конкурувати з епатажним аутфітом Кім Кардашян на Met Gala.

Кім Кардашян / Associated Press

Кім Кардашян / Associated Press

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Відверті образи Cardi B (19 фото)

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