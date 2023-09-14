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У зеленому вбранні з розрізом до стегна: Сара Джессіка Паркер прийшла на вечірку в спокусливій сукні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У зеленому вбранні з розрізом до стегна: Сара Джессіка Паркер прийшла на вечірку в спокусливій сукні

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Акторка поєднала однотонне вбрання з гламурними аксесуарами.

Зірка серіалу "Секс і місто" — 58-річна акторка Сара Джессіка Паркер — відвідала літню вечірку Ambassador Theater Group — великої міжнародної театральної організації, організовану її генеральним директором Марком Корнеллом.

Захід проводився на честь акторки та її чоловіка Метью Бродеріка, а відбувся у Кенсінгтонському палаці, в Лондоні. Це був благодійний вечір, на якому збирали кошти на підтримку театральних артистів.

На заході на свою честь Сара Джессіка з'явилася у сукні насиченого зеленого кольору з довгими рукавами з розрізами та V-подібним глибоким декольте від бренду Elie Saab.

Вбрання також мало багато складок на спідниці і верхній частині сукні. Акцентом став дуже високий розріз на спідниці, який демонстрував ногу акторки. Доповнила образ Паркер гламурними аксесуарами: невеликою сумкою зі стразами та босоніжками на підборах із брошками від свого взуттєвого бренду. Вона розпустила волосся і поклала в об'ємну зачіску. Також на обличчі зірка мала насичений макіяж.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images
Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше Сара Джессіка Паркер відвідала щорічну церемонію вручення премії Daily Front Row Fashion Media Awards, яка відбулася в Нью-Йорку. Тоді на публіці вона з'явилася в лавандовій мереживній сукні від бренду Oscar de la Renta.

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Дата публікації
Перегляди
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