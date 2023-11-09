У жакардовому костюмі і з сережками-кафами: стильний вихід Кейт Бланшетт

54-річна акторка у вбранні від Stella McCartney з'явилася на світському заході.

Кейт Бланшетт відвідала церемонію вручення премії Earthshot у Сингапурі.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Для своєї появи на заході вона обрала стильний образ. На акторці був жакардовий бежево-золотистий костюм із весняно-літньої колекції 2024 бренду Stella McCartney, який складався із жакету, жилету з пікантним декольте і штанів-палацо зі стрілками. Вбрання вона доповнила босоніжками на платформах і підборах.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Кейт зробила укладання з легкими локонами і боковим проділом та макіяж із чорними стрілками і персиково-бежевою помадою. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кафами, а руку – перстнем.

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на доріжці Кейт Бланшетт сфотографувалася також із принцем Вільямом, який постав там у смарагдовому оксамитовому піджаку від Alexander McQueen.

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