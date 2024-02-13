У жакардовому костюмі з "мокрою" зачіскою: Зендея на презентації другої частини фільму "Дюна"

Вбрання акторки було зроблено за індивідуальним дизайном.

У Парижі відбулася презентація другої частини фільму Дені Вільнева "Дюна", заснованого на романах американського письменника Френка Герберта. Захід супроводжувався червоною доріжкою, де з'явилися зірки картини.

Акторка Зендея, яка у фільмі виконує роль Чані, коханої головного героя, прийшла у вбранні від Модного дому Louis Vuitton. Жакардовий костюм складався з топу з високою горловиною та довгою спідницею з високим посадженням та розкльошеними складками від стегон.

Образ Зендея доповнила вінтажними прикрасами від ювелірного бренду Bulgari, амбасадоркою якого є.

Зендея / Фото: Getty Images

Лук її доповнило трендове "мокре" укладання та макіяж у коричневій гамі, який мав дуже лаконічний вигляд.

Зендея / Фото: Getty Images

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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