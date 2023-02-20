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У жакардовому пальті і напівпрозорій блузці: 89-річна Джоан Коллінз на вечірці

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
356
Час на прочитання
1 хв
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У жакардовому пальті і напівпрозорій блузці: 89-річна Джоан Коллінз на вечірці

Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Акторка в ефектному аутфіті відвідала світський захід у Лондоні.

Неймовірна Джоан Коллінз відвідала вечірку британського Vogue And Tiffany & Co., яка відбулася в Annabel's у Лондоні.

Для свого образу акторка обрала коричнево-золотисте жакардове пальто із зав'язками, чорну напівпрозору блузку з вишивкою з леліток і чорні штани, розшиті лелітками. Взута Джоан була у срібно-чорні туфлі.

Джоан Коллінз / © Getty Images
Джоан Коллінз / Фото: Getty Images

Коллінз зробила собі об'ємне укладання з локонами, насичений вечірній макіяж із фіолетовими тінями і червоним блиском, а також прикрасила вуха золотими сережками у вигляді листя.

Нагадаємо, Джоан КОллінз показала знімки з відпочинку у Мексиці. Вона у купальнику релаксувала з чоловіком у басейні.

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Дата публікації
Перегляди
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