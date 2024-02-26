У жакеті без білизни та в мініспідниці: Наталі Портман сяяла на червоній доріжці

42-річна акторка та зірка фільму "Травень, грудень", вийшла на доріжку в червоному костюмі з весняно-літньої колекції Balmain 2024. Її вбрання складалося з короткого жакета, прикрашеного трояндами та мініатюрної спідниці з великими кишенями на яких також були троянди.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Лук свій зірка доповнила гостроносими босоніжками на підборах червоного кольору та маленьким золотим клатчем. Мала світлий акуратний манікюр, на зап'ясті тонкий золотий браслет, у вухах сережки-кільця і легкий макіяж на обличчі. Волосся Наталі зібрала у хвіст.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

На доріжці Портман з'явилася з режисером фільму "Май грудень" — Тоддсом Гейнсом. Він прикривав зону декольте Наталі, тому що під її жакетом не було бюстгальтера, а вона весело усміхалася.

Тоддс Гейнс та Наталі Портман / Фото: Associated Press

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