У жакеті-болеро та довгій спідниці: Елізабет Олсен сяяла на церемонії нагородження

Вбрання акторки виділялося через незвично короткий жакет.
У Нью-Йорку відбувся галаконцерт, який проводився з нагоди вручення премії National Board of Review Awards. Цьогорічний захід був ювілейним, адже нагороди на ньому вручаються вже 95 років.
Однією із запрошених зірок була акторка Елізабет Олсен. 34-річна зірка обрала для цього заходу образ від бренду Thom Browne, який вирізнявся незвичайністю.
Річ у тім, що на Олсен був білий корсет і довга чорна шовкова спідниця з розрізами на подолі. Також вона одягла вкорочений жакет-болеро з одним ґудзиком.
Образ акторки доповнив макіяж у коричневій гамі та укладання, а от яскравим акцентом став червоний манікюр.
Окрім Елізабет, цей захід відвідала і акторка Джесіка Честейн. Оскароносна зірка постала перед камерами у фіолетовій сукні від бренду Vivienne Westwood, яка привернула увагу через ефектне декольте.
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