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У жакеті-болеро та довгій спідниці: Елізабет Олсен сяяла на церемонії нагородження

У жакеті-болеро та довгій спідниці: Елізабет Олсен сяяла на церемонії нагородження

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Вбрання акторки виділялося через незвично короткий жакет.

У Нью-Йорку відбувся галаконцерт, який проводився з нагоди вручення премії National Board of Review Awards. Цьогорічний захід був ювілейним, адже нагороди на ньому вручаються вже 95 років.

Однією із запрошених зірок була акторка Елізабет Олсен. 34-річна зірка обрала для цього заходу образ від бренду Thom Browne, який вирізнявся незвичайністю.

Річ у тім, що на Олсен був білий корсет і довга чорна шовкова спідниця з розрізами на подолі. Також вона одягла вкорочений жакет-болеро з одним ґудзиком.

Елізабет Олсен / © Associated Press
Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Образ акторки доповнив макіяж у коричневій гамі та укладання, а от яскравим акцентом став червоний манікюр.

Елізабет Олсен / © Associated Press
Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Окрім Елізабет, цей захід відвідала і акторка Джесіка Честейн. Оскароносна зірка постала перед камерами у фіолетовій сукні від бренду Vivienne Westwood, яка привернула увагу через ефектне декольте.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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