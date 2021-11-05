У жакеті Chanel та кросівках: Крістен Стюарт на зніманнях шоу в Нью-Йорку

У жакеті Chanel та кросівках: Крістен Стюарт на зніманнях шоу в Нью-Йорку

Крістен Стюарт частіше почала з'являтися на різних шоу.

Днями 31-річна акторка приїздила на знімання The Tonight Show Джиммі Феллона, де з'явилася в чорному топі-бюстьє з мережива, короткому жакеті з твіду і широких картатих штанах з високою талією – речах з нової колекції Chanel.

Крістен Стюарт / Getty Images

Пізніше Крістен була помічена дорогою до знімального павільйону, де тривають знімання шоу Today. Цього дня зірка теж була одягнена у Chanel, Стюарт співпрацює з Модним будинком від 2013 року. Аутфіт складався з коротких чорних велосипедок і твідового жакета, їх Крістен одягла у поєднанні з кросівками. Всі знають любов акторки до зручного взуття.

Крістен Стюарт / Getty Images

Цього разу її волосся було зібране в хвіст, на обличчі був макіяж, а на шиї улюблена прикраса у вигляді ланцюга. Інтерес до персони Крістен Стюарт зараз дуже великий, адже акторка нещодавно оголосила, що заручена.

Крістен Стюарт / Getty Images

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