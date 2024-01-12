У жакеті, джинсах та кедах: Емма Стоун сходила на баскетбол

35-річна зірка відвідала гру між "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Фінікс Санз" у Лос-Анджелесі. Стоун була в білому топі, чорному жакеті та широких синіх джинсах і взута в кеди.

Свій повсякденний образ акторка доповнила чорною бейсболкою, декількома сережками у вухах, зокрема і з діамантами, прикрасою у вигляді ланцюга на шиї, і одягла кілька золотих каблучок на пальці. Макіяжу на її обличчі майже не було, а манікюр був виконаний у бордових відтінках.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Багато зірок люблять відвідувати баскетбольні матчі. Раніше ми показували фото Кім Кардашян, коли вона зводила свого старшого сина на гру цих самих команд.

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