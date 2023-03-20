У жакеті на голе тіло: американська модель блиснула сексуальним декольте на вулицях Лос-Анджелеса

До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська модель і рестлерка Барбі Бланк. Дівчина продемонструвала діловий образ із пікантним акцентом.

На Барбі був чорний костюм у смужку зі стразів, який складався із жакета і широких штанів. Бланк одягла жакет на голе тіло, тому її декольте мало відвертий і сексуальний вигляд.

Барбі Бланк / Фото: Getty Images

Аутфіт модель доповнила чорними лакованими туфлями і чорним клатчем. Барбі зробила зачіску з високою гулькою, випустивши спереду пасма, макіяж у нюдових відтінках і прикрасила вуха елегантними довгими сережками з камінням. Довгий молочний манікюр і каблучка з масивним діамантом завершили її лук.

До слова, Барбі Бланк отримала популярність завдяки виступам у федерації рестлінгу WWE під ім'ям Келлі Келлі. До приходу в рестлінг Бланк займалася гімнастикою і чирлідінгом, вивчала журналістику, працювала моделлю у Venus Swimwear та Hawaiian Tropic.

Нагадаємо, нещодавно британська модель і візажистка Лотті Томлінсон з'явилася на прем’єрі фільму у Лондоні у чорній напівпрозорій обтислій сукні і без білизни.

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