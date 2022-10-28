У жакеті на голе тіло і шкіряних штанях: стильна Керрі Вашингтон в об'єктивах папараці

45-річна акторка і політична активістка в образі total black вийшла в світ.

Керрі Вашингтон потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка. Зірка з'явилася в образі total black.

На акторці був подовжений елегантний жакет з атласними лацканами і золотими ґудзиками на манжетах, який вона одягла на голе тіло. Глибока зона декольте мала привабливий вигляд. Талію вона підкреслила чорним поясом із золотою пряжкою.

Верх Керрі скомбінувала зі шкіряними рельєфними штанями і шкіряними чоботами на підборах. У руці вона несла чорну сумку на золотому ланцюжку.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон розпустила волосся, зробила макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Керрі взяла участь в американському денному токшоу The View. До студії зірка прийшла у лакованому топі піскового кольору без бретельок і плісованій асиметричній світло-бежевій спідниці.

Читайте також: