У жакеті на голе тіло і з аксесуаром до підлоги: зірка фільму "Гладіатор" Конні Нільсен на івенті

59-річна Конні Нільсен у штанному костюмі з'явилася на прем'єрі другої частини "Гладіатора", у якому вона грає Луцилу.

Конні Нільсен відвідала спеціальний показ фільму "Гладіатор II", який відбувся у готелі The Whitby Hotel у Нью-Йорку.

Там акторка постала у монохромному аутфіті. На ній був костюм графітового відтінку, який складався зі штанів-палацо і жакета на голе тіло. Лук Нільсен доповнила графітовим поясом-накидкою, який вона тримала руками і він висів аж до підлоги.

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

Зірка зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма волосся, зробила макіяж смокі-айс, вуха прикрасила золотими сережками з камінням, а декольте прикрашав ланцюжок з камінням.

Конні Нільсен / Фото: Associated Press

На івенті вона також позувала зі своїми колегами зі стрічки – Фредом Гечінгером і Полем Мескалем.

Фред Гечінгер, Конні Нільсен і Поль Мескаль / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Конні Нільсен на прем'єрі фільму "Гладіатор II" у Лос-Анджелесі позувала у сукні максі без бретельок, з прозорою спідницею і декором на животі.

Про фільм:

Це епічна сага про владу, помсту та інтриги, події якої відбуваються у Стародавньому Римі. Декілька років тому Луцій став свідком вбивства Максимуса від рук свого дядька. Тепер він змушений увійти до Колізею після того, як його дім було зруйновано імператорами-тиранами, які тепер керують Римом. Оскільки на карту поставлено майбутнє імперії, Луцій повинен знайти в собі сили забути минуле та повернути Риму і його народу колишню славу.

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