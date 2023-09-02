У жакеті на голе тіло і зі "змією" на шиї: італійська співачка у пікантному луку вийшла на червону доріжку

У третій день Венеційського кінофестивалю на червоній доріжці з'явилася епатажна італійська співачка Маліка Аян, яка була у чудовому настрої. Жінка не стримувала емоцій і радісно позувала фотографам.

Артистка постала перед фотокамерами у пікантному образі total black. На ній був екстравагантний подовжений жакет із рукавами з торочкою і відвертим декольте, який вона одягла на голе тіло. Шию Маліка прикрасила золотим кольє у вигляді змії.

Маліка Аян / Фото: Getty Images

Верх Аян скомбінувала зі спідницею міді з торочкою і босоніжками золотистого відтінку на шпильках.

Зірка зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і завершила лук чорними манікюром та педикюром.

Нагадаємо, Маліка Аян любить привертати до себе увагу провокаційними аутфітами. До Венеції вона прибула у костюмі, прикрашеному деталями, які імітували соски, що стирчать.

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