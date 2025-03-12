У жакеті на голе тіло: Каміла Кабельйо у стильному луку позувала на показі Chanel

27-річна артистка з'явилася на Тижні моди у картатому твідовому вбранні.

Каміла Кабельйо відвідала показ колекції прет-а-порте Chanel осінь 2025 року, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Для такої події артистка обрала твідовий картатий костюм, який складався з однобортного приталеного жакета та штанів-кльош із тонкою торочкою на подолі і невеликими розрізами. Жакет вона одягла на голе тіло і він мав глибокий виріз.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Аутфіт Каміла доповнила чорними туфлями на платформі і чорною стьобаною сумочкою Chanel з торочкою.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Вона розпустила волосся, зробила макіяж смокі-айс і прикрасила вуха довгими сережками.

Каміла Кабельйо / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Каміла Кабельйо на захід Jingle Ball 2024 на iHeartRadio Y100 у Маямі, прийшла у блідо-бірюзовій сукні максі від бренду Georges Hobeika, розшитому різнокольоровим камінням з флористичним мотивом.

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