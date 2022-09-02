У жакеті на голе тіло, штанях із розрізами та довгим манікюром: американська драг-квін у Венеції

37-річна красуня Miss Fame не залишилася непоміченою в Італії.
На Венеційський кінофестиваль приїхала драг-квін та учасниця 7 сезону RuPaul's Drag Race (американське конкурсне реалітішоу, в якому ведучий Ру Пол шукає найефектнішу драг-квін) — Miss Fame (сценічний псевдонім Куртіса Дам-Міккельсена).
Вона мала ефектний вигляд. Miss Fame поєднала чорний жакет, який одягла на голе тіло, чорний корсет та екстравагантні штани з високою посадкою та розрізами.
Красуня продемонструвала своє татуювання у вигляді квітів на грудях.
Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями на шпильках та окулярами. До жакету драг-квін прикріпила золоту брошку. Укладання та довгий перламутровий манікюр завершив образ Miss Fame.
Нагадаємо, виходи драг-квін завжди яскраві і незабутні. Переможниця 10-го сезону RuPaul's Drag Race – Aquaria потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка у розкішному аутфіті.
На ній була "гола" сукня-сітка, розшита стразами та камінням, з торочкою. Aquaria блиснула на камери сосками та нюдовими трусами з високою талією. Aquaria зробила собі об'ємну зачіску, яскравий насичений макіяж з довгими і пишними віями, а також довгий зелений манікюр. У вухах у неї були смарагдові сережки.
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