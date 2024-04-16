У жакеті на голе тіло: стильна Ізабель Гулар у новому фотосеті

Модель знялася у рекламі взуття.
39-річна топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — стала головною зіркою промокампанії бразильського бренду взуття Luz da Lua.
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Для реклами Ізабель позувала у молочному піджаку, одягненому на голе тіло, а також у високих трусах, колготках та лоферах. Модель втілилася у фотографа, тож у руках тримала фотоапарат.
На інших кадрах Гулар з'явилася в одному жакеті та високих чоботях на підборах, а також у білій сукні у поєднанні з капроновими колготками та босоніжками.
Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар у бікіні продемонструвала стійку на голові. Модель приділяє багато часу заняттям спортом, тому знаходиться у чудовій фізичній формі.
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