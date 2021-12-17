У жакеті на голе тіло та колготах у сітку: Ельза Госк поділилася фото з пікантного фотосету

У жакеті на голе тіло та колготах у сітку: Ельза Госк поділилася фото з пікантного фотосету

Шведська модель Ельза Госк взяла участь у новій фотосесії.

33-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret знялася у фотосеті для журналу Numero, авторкою фотографій стала Даніелла Мідендж.

Знімками Ельза поділилася на своїй сторінці в Instagram. На обкладинці зіркова модель позує у короткому чорному жакеті, одягненому на голе тіло, чорних трусах та колготах у сітку. Також на ній рукавички в сітку, а на грудях безліч різних підвісок та прикрас.

На інших фото манекенниця зафіксована в чорній коктейльній сукні, яка сидить їй за фігурою, в латексному костюмі, що підкреслює пишні груди, а також стильному штанному костюмі, одягненому на бюстгальтер.

(гортайте фото праворуч)

Кадри приголомшливі та Ельза у підписі під постом подякувала всій команді, яка над ними працювала.

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