У жакеті на голе тіло та в діамантових сережках: елегантна Леді Гага відвідала прем'єру байопіка

Суперзірка одягла досить скромний аутфіт на світський захід, але з гламурним акцентом.
Прем'єра нового фільму Бредлі Купера "Маестро" відбудеться на Netflix 20 грудня, а до того його презентували зірковим гостям. Фотоколл відбувся в Лос-Анджелесі, а прийшла на нього, підтримати колегу та друга, Леді Гага.
Зірка обрала для заходу елегантний чорний костюм від бренду Alexander McQueen, який складався із жакету та класичних розкльошених штанів.
На жакеті була розкішна вишивка срібними нитками та камінням, а носила Гага його на голе тіло.
Образ вона доповнила клатчем та взуттям на величезній платформі. Також співачка зробила елегантне укладання та завершила образ діамантовими сережками у вухах.
Також цей захід відвідала Кері Малліган, яка зіграла у картині разом із Купером головну роль. Акторка одягла на презентацію фільму розкішну синю сукню від бренду Celine.
Фільм "Маестро" розповідатиме про багаторічну історію кохання легендарного американського диригента, композитора та піаніста Леонарда Бернстайна та акторки театру і кіно Феліції Монтеалегре. Купер зіграє самого Бернстайна, а роль Монтеалегре дісталася Кері Малліган.
Наскільки відомо, Гага у фільмі не з'явиться, але вона та Купер давні друзі. Знаменитості разом з'явилися у фільмі 2018 року "Зірка народилася", де зіграли закохану пару. Також для фільму вона тоді виконала головну пісню Shallow, яка в результаті принесла Гагі її перший "Оскар".
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