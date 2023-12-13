У жакеті на голе тіло та в діамантових сережках: елегантна Леді Гага відвідала прем'єру байопіка

Суперзірка одягла досить скромний аутфіт на світський захід, але з гламурним акцентом.

Прем'єра нового фільму Бредлі Купера "Маестро" відбудеться на Netflix 20 грудня, а до того його презентували зірковим гостям. Фотоколл відбувся в Лос-Анджелесі, а прийшла на нього, підтримати колегу та друга, Леді Гага.

Леді Гага та Бредлі Купер / Фото: Associated Press

Зірка обрала для заходу елегантний чорний костюм від бренду Alexander McQueen, який складався із жакету та класичних розкльошених штанів.

На жакеті була розкішна вишивка срібними нитками та камінням, а носила Гага його на голе тіло.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила клатчем та взуттям на величезній платформі. Також співачка зробила елегантне укладання та завершила образ діамантовими сережками у вухах.

Леді Гага, Кері Малліган, Бредлі Купер / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідала Кері Малліган, яка зіграла у картині разом із Купером головну роль. Акторка одягла на презентацію фільму розкішну синю сукню від бренду Celine.

Леді Гага, Кері Малліган, Бредлі Купер / Фото: Associated Press

Фільм "Маестро" розповідатиме про багаторічну історію кохання легендарного американського диригента, композитора та піаніста Леонарда Бернстайна та акторки театру і кіно Феліції Монтеалегре. Купер зіграє самого Бернстайна, а роль Монтеалегре дісталася Кері Малліган.

Наскільки відомо, Гага у фільмі не з'явиться, але вона та Купер давні друзі. Знаменитості разом з'явилися у фільмі 2018 року "Зірка народилася", де зіграли закохану пару. Також для фільму вона тоді виконала головну пісню Shallow, яка в результаті принесла Гагі її перший "Оскар".

Леді Гага / Фото: Associated Press

Леді Гага / Фото: Associated Press

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