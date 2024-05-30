У жакеті на голе тіло: топмодель Ізабель Гулар позувала у розкішного спорткара

39-річна бразильська топмодель та колишній "ангел" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – прилетіла до Монако, щоб відвідати Гран-прі "Формули-1", яке відбулося у Монте-Карло. Цей етап завжди дуже популярний серед селебріті, і цього року на трибунах можна було помітити Гайді Клум із 20-річною дочкою Лені, онука Грейс Келлі, Аню Тейлор-Джою та інших.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

У рамках автоперегонів Mercedes-Benz представив новий суперкар Mercedes-AMG PureSpeed, біля якого встигли сфотографуватися багато знаменитостей. Серед них була Гулар. Модель позувала у штанному костюмі, жакет якого вдягла на голе тіло. Її стильний образ доповнювали трендові балетки із сітки від Alaia, чорні сонцезахисні окуляри та золоті сережки.

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Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар продемонструвала струнку фігуру на червоній доріжці. Вона з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю Канна в елегантній сукні-бюстьє з квітами, прикрашеною бісером і стразами.

Ізабель Гулар / Фото: Associated Press

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