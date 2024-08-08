У жакеті не голе тіло: Блейк Лайвлі у ефектному білому костюмі відвідала прем'єру у Лондоні

Американська акторка Блейк Лайвлі прилетіла рекламувати свій новий фільм "Покинь, якщо кохаєш" до Лондона. 8 серпня, на даху однієї з будівель, відбувся фотокол до картини.

Захід 36-річна зірка відвідала у дуже ефектному вбранні – штанному костюмі від британського бренду Stella McCartney із круїзної колекції 2025 року.

Костюм був повністю білого кольору і його прикрашала вишивка у вигляді різних польових квітів. Оверсайз жакет акторка одягла на голе тіло, а з-під штанів виднілася прозора спідня білизна, яка була декорована такою ж вишивкою.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Образ акторка доповнила об'ємною розкішною зачіскою з локонами, а також круглими великими сережками у вухах та босоніжками зі стразами.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Разом із Блейк прем'єру відвідала і її колега з фільму – 24-річна акторка Ізабела Феррер. Дівчина обрала для фотоколу милий ніжно-рожевий костюм із блузою та спідницею, прикрашений великими трояндами з тканини.

Блейк Лайвлі та Ізабела Феррер / Фото: Associated Press

Це вбрання було від бренду Simone Rocha, який також нещодавно носила Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу "І просто так…".

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Читайте також:

Блейк Лайвлі у гарному та яскравому вбранні (17 фото)