У жакеті не голе тіло: Блейк Лайвлі у ефектному білому костюмі відвідала прем'єру у Лондоні

Зірка обрала вбрання від британської дизайнерки.
Американська акторка Блейк Лайвлі прилетіла рекламувати свій новий фільм "Покинь, якщо кохаєш" до Лондона. 8 серпня, на даху однієї з будівель, відбувся фотокол до картини.
Захід 36-річна зірка відвідала у дуже ефектному вбранні – штанному костюмі від британського бренду Stella McCartney із круїзної колекції 2025 року.
Костюм був повністю білого кольору і його прикрашала вишивка у вигляді різних польових квітів. Оверсайз жакет акторка одягла на голе тіло, а з-під штанів виднілася прозора спідня білизна, яка була декорована такою ж вишивкою.
Образ акторка доповнила об'ємною розкішною зачіскою з локонами, а також круглими великими сережками у вухах та босоніжками зі стразами.
Разом із Блейк прем'єру відвідала і її колега з фільму – 24-річна акторка Ізабела Феррер. Дівчина обрала для фотоколу милий ніжно-рожевий костюм із блузою та спідницею, прикрашений великими трояндами з тканини.
Це вбрання було від бренду Simone Rocha, який також нещодавно носила Сара Джессіка Паркер на зніманнях серіалу "І просто так…".
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