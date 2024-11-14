У жакеті оверсайз і сукні з камінням: Керрі Вашингтон у стильному луку потрапила в об'єктиви папараці

47-річна акторка і політична активістка у сірому вбранні і на шпильках вийшла у світ.
Керрі Вашингтон потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Зірка мала стильний вигляд у монохромному луку.
Вона була одягнена у сіру сукню з розрізом, яка була розшита у зоні декольте камінням. Зверху вона одягла сірий двобортний жакет оверсайз, який теж був прикрашений таким самим камінням.
Аутфіт Керрі доповнила чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках і сумочкою, зшитою з тієї самої тканини, що й її вбрання, з камінням і ручкою-ланцюжком.
У Вашингтон була зачіска з двома довгими кісками, макіяж смокі-айс і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями з діамантами, а руки – каблучками.
Нагадаємо, Керрі Вашингтон на Відкритий чемпіонат США з тенісу прийшла у темно-синій сорочці, чорному кроптопі і білих мінішортах із завищеною талією від Ralph Lauren, які підкреслили її стрункі ноги.
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