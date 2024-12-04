У жакеті оверсайз і з глибоким декольте: Кейт Бланшетт на прем'єрі франшизи "Володар перснів"

Кейт Бланшетт відвідала прем’єру пригодницього фільму "Володар перснів: Війна рогіримів" у Лондоні. Зірка зіграла у трилогії Пітера Джексона "Володар перснів" королівську ельфійку Середзем’я Ґаладріель із магічними здібностями.

На червоній доріжці Бланшетт постала у сірому костюмі, який складався з двобортного жакета оверсайз і широких штанів, а також у чорному топі з глибоким V-подібним вирізом.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Аутфіт Кейт доповнила чорними гостроносими туфлями. У неї було акуратне укладання боб каре, макіяж із акцентом на рожевих рум'янах, цікаві сережки у вухах, золотий масивний ланцюжок на шиї і золоті каблучки на пальцях.

Про фільм:

Історія пригодницького аніме розгортається за 183 роки до подій оригінальної трилогії фільмів. Сюжет розповідає про долю Дому Гельма Молоторукого, легендарного короля Рогану. На нього несподівано нападає Вулф – кмітливий і безжальний володар Дунланду, який прагне помститися за смерть свого батька. Він змушує Гельма і його людей вступити у ризикований останній бій у стародавній фортеці Горнбурґ, яка згодом стане відомою як Гельмовий Яр. Опинившись у безвихідному становищі, Гера, донька Гельма, повинна зібратися з духом, щоб очолити опір проти смертоносного ворога, який жадає їхнього цілковитого винищення.

В український прокат фільм виходить 5 грудня. Трейлер можна подивитися тут.

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