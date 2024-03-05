У жакеті оверсайз на голе тіло: Джоан Смоллс продемонструвала соски на фешнівенті

35-річна пуерториканська модель обрала для своєї появи сміливий лук.

Джоан Смоллс відвідала показ бренду Balenciaga, який відбувся у межах Паризького тижня моди. Манекенниця, щоб привернути до себе увагу, з'явилася там у сміливому аутфіті.

Джоан одягла на голе тіло трендовий чорний жакет оверсайз із широкими плечами. Дівчина позувала на камери з різних ракурсів і засвітила своїми сосками, що було зовсім не випадковістю. Вона також похизувалася пласким животом.

Джоан Смоллс / Фото: Getty Images

Верх Смоллс скомбінувала з чорними широкими штанями, атласними гостроносими туфлями і чорною сумкою.

Джоан Смоллс / Фото: Getty Images

Волосся Джоан заплела у колоски та кіски, зробила максимально природний макіяж і завершила лук золотими круглими сережками.

Нагадаємо, модель Ромі Стридж на Тижні моди постала у чорній мінісукні з пір'ям на подолі.

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