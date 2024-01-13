У жакеті-сорочці з V-подібним вирізом: Емма Стоун у стильному луку від Louis Vuitton позувала на червоній доріжці

Емма Стоун відвідала церемонію вручення премії AFI Awards у Беверлі-Гіллз.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Красуня вийшла на червону доріжку у стильному аутфіті від Louis Vuitton. На ній був білий жакет-сорочка з V-подібним вирізом і довгими рукавами, який вона заправила у чорну шифонову спідницю А-силуету. Талію Стоун підкреслила чорно-білим у клітинку широким поясом. Взута вона була у чорні замшеві туфлі на шпильках.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Свій образ Емма доповнила елегантними сережками від популярного серед зірок бренду Aupen вартістю 340 доларів, які щойно надійшли у продаж. Акторка зробила укладання з боковим проділом і ледь помітний макіяж.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Емму Стоун папараці сфотографували на баскетболі.

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