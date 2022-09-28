У мюлі і жакеті-сукні з принтом "гусяча лапка": Діана Крюгер на відкритті іменної зірки свого нареченого

Акторка стильним вбранням підкреслила стрункі ноги.
Днями на Голлівудській алеї слави відкрили іменну зірку Нормана Рідуса. Підтримати актора прийшла його наречена Діана Крюгер.
Акторка з'явилася у чорно-білому двобортному жакеті-сукні від американського бренду Self-Portrait з принтом "гусяча лапка". Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Діани.
Аутфіт вона доповнила прозорими мюлі з чорними носками від Alaia та чорною сумкою Prada.
Крюгер зробила хвилясту зачіску, заколовши волосся з одного боку, і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила золотими сережками у вигляді серця.
Норман був одягнений у чорний костюм з широкими штанями, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, Діана і Норман познайомилися під час знімань стрічки "Небо" у 2015 році. Вже наступного року вони стали парою. У листопаді 2018 року у них народилася донька, яку назвали Нова. Минулого року вони заручилися.
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