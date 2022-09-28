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У мюлі і жакеті-сукні з принтом "гусяча лапка": Діана Крюгер на відкритті іменної зірки свого нареченого

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У мюлі і жакеті-сукні з принтом "гусяча лапка": Діана Крюгер на відкритті іменної зірки свого нареченого

Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Акторка стильним вбранням підкреслила стрункі ноги.

Днями на Голлівудській алеї слави відкрили іменну зірку Нормана Рідуса. Підтримати актора прийшла його наречена Діана Крюгер.

Акторка з'явилася у чорно-білому двобортному жакеті-сукні від американського бренду Self-Portrait з принтом "гусяча лапка". Вбрання чудово підкреслило стрункі ноги Діани.

Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images
Діана Крюгер і Норман Рідус / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила прозорими мюлі з чорними носками від Alaia та чорною сумкою Prada.

Крюгер зробила хвилясту зачіску, заколовши волосся з одного боку, і ніжний макіяж. Вуха вона прикрасила золотими сережками у вигляді серця.

Діана Крюгер / © Getty Images
Діана Крюгер / Фото: Getty Images

Норман був одягнений у чорний костюм з широкими штанями, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, Діана і Норман познайомилися під час знімань стрічки "Небо" у 2015 році. Вже наступного року вони стали парою. У листопаді 2018 року у них народилася донька, яку назвали Нова. Минулого року вони заручилися.

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