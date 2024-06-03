У жакеті та джинсах: Дженніфер Лопес сходила на ярмарок із 16-річною дочкою Еммою

Разом вони сходили на ярмарок у Лос-Анджелесі. Що саме купили мама та дочка невідомо, але пішли вони звідти з пакетами, які несла в руці Дженніфер.

Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

Одягнена суперзірка була як завжди стильно та ефектно. Навіть для такого просто походу на ярмарок вона одягла дуже високі підбори, також на ній були джинси-кльош синього кольору, чорна футболка та картатий жакет. Доповнила вона образ також стильними сонцезахисними окулярами від Bausch & Lomb та улюбленою сумкою Birkin від бренду Hermes. Сумка у неї була чорною та зробленою з текстурної шкіри.

Юна Емма ж одягла футболку, на якій було зображено постер до фільму "Мій особистий штат Айдахо" 1991 року, де зіграв Кіану Рівз та Рівер Фенікс. Доповнила образ дочка зірки шортами, кросівками від Onitsuka Tiger та білими шкарпетками. На спині у неї був рюкзак у вигляді плюшевої іграшки, на голові кепка, а шиї – навушники.

Дженніфер Лопес у Лос-Анджелесі / Фото: Getty Images

На шопінг вони разом ходять дуже часто. Нещодавно Дженніфер та Емму бачили разом у Парижі, куди Лопес вирушила після розкішної появи на Met Gala у Нью-Йорку.

Дженніфер Лопес у Парижі у травні 2024 року / Фото: Getty Images

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