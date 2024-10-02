У жакеті та мереживному бюстгальтері: Розі Гантінгтон-Вайтлі блиснула підкачаним пресом

37-річна британська супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — стала головною зіркою нового випуску PORTER magazine.

На обкладинці журналу вона позувала в чорних широких штанах Jil Sander і жакеті Dries Van Noten, одягненому на мереживний бюстгальтер Dolce&Gabbana. Неможливо не помітити кубики преса на животі моделі – не дарма вона багато часу приділяє заняттям спортом.

Також під час зніманнь Розі приміряла й інші темні образи, що складалися з одягу Wardrobe.NYC, створеного в колаборації з самою моделлю.

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В інтерв'ю журналу вона розповідала про своє сімейне життя, про прокладання власного шляху, становлення своєї кар'єри та впевненості у собі.

"З віком я відчуваю менше необхідності доводити людям свою спроможність. Я почуваюся досить добре, знаючи, хто я. Декілька років тому я була в зовсім іншому стані розуму — і у всіх бувають періоди, коли ми почуваємося недобре, але такі моменти потрібні, щоб цінувати, коли все стає кращим", — говорить Гантінгтон-Вайтлі і зазначає, що зараз, у свої 37 років, вона почувається краще, ніж будь-коли за останні роки.

"Я почуваюся щасливою, що побачила всю широту індустрії, тому що, коли я починала, я їздила в метро, з портфоліо та каблуками в сумці, проходила кастинги з 200 дівчатами, добиралася з нізвідки і серед ночі, сідала в машини з дивними водіями, мене відправляли додому зі зніманнь, бо я була надто "здоровою" або "надто повною", — згадує модель.

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі у стильному луку відвідала вечірку з нагоди презентації б'юті-засобів для догляду за шкірою, яка відбулася у музеї Тейт Модерн у Лондоні. Модель одягла стильний чорний комбінезон із високою горловиною, широкими брюками, оголеною спиною та одним оголеним плечем.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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