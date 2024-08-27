У жакеті та мініспідниці: Дженна Ортега прибула на Венеційський кінофестиваль

Цього року кінофестиваль триватиме від 28 серпня до 7 вересня.

21-річна акторка Дженна Ортега — зірка гучного серіалу "Венздей" про родину Адамсів — прилетіла до Італії. Дівчину сфотографували у Венеції, куди вона прибула на щорічний кінофестиваль.

Для акторки це буде дебют на цьому знаменитому та шанованому заході, а все тому що фільмом-відкриттям стала робота режисера "Бітлджус Бітлджус" Тіма Бертона, в якому Дженна зіграла одну з головних ролей.

На дівчині було вбрання в стилі препі — подовжений картатий жакет і мініспідниця бежевого кольору, які вона носила в поєднанні з червоною майкою і лоферами від винного відтінку. Також через плече у акторки висіла велика чорна сумка, а на очах були сонцезахисні окуляри.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

В образі у подібному стилі акторка вже з'являлася на публіці. У стилі преппі і з ексклюзивною сумкою у вигляді книжки від Ozias Custom Bag Дженну сфотографували в Нью-Йорку папараці.

Дженна Ортега / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що напередодні дебюту у Венеції за її участю вийшов музичний кліп Сабріни Карпентер. У цьому відео було багато відсилань до культових фільмів жахів, а саме картини 1992 року "Смерть їй личить", яка вийшла у час, коли Дженна і Сабріна ще навіть не народилися.

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