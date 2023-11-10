У жакеті та мініспідниці: Лілі-Роуз Депп на світському заході у Лос-Анджелесі

Лілі-Роуз Депп була присутня на заході Academy Women's Luncheon, організованому Домом Chanel у Музеї кіно Академії в Лос-Анджелесі.

24-річна дочка Ванесси Параді та Джонні Деппа мала стильний вигляд і була у твідовому костюмі персикового кольору від Дому Chanel. На ній був короткий жакет, під яким був білий топ і мініатюрна спідниця. У руках акторка тримала маленьку сумку теж від Chanel, підібрану до тону вбрання.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Вона зробила нюдовий макіяж і розпустила волосся, яке трохи накрутила локонами. А її нігті були нафарбовані лаком, підібраним також до тону її вбрання. Взута Лілі була в білі туфлі-слінгбеки на стійких підборах.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Захід відбувся в Академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі і був присвячений вшануванню жінок-режисерок-початківців.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Зазначимо, Лілі-Роуз давно не з'являлася на публіці. Минулого разу ми бачили її на вечірці в Каннах, де зірка з'явилася у чорній сукні-сітці.

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