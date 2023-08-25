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У жакеті та на високих підборах: стильну Дженніфер Лопес сфотографували після ділової зустрічі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У жакеті та на високих підборах: стильну Дженніфер Лопес сфотографували після ділової зустрічі

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Знаменитість показала, як зробити образ для зустрічі гламурним.

Дженніфер Лопес сфотографували папараці після ділової зустрічі в Лос-Анджелесі і вона мала просто неймовірний вигляд. На знаменитості був жакет шоколадного кольору, який вона поєднуала з легкою білою блузою.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

У блузи були довгі рукави, манжети яких виглядали з-під рукавів жакета, а також V-подібне глибоке декольте.

Також Дженніфер одягла трендові джинси-кльош від модного бренду ALC та босоніжки на шпильках, на очах у неї були сонцезахисні окуляри, а в руці культова сумка Hermes Birkin із замші, колір якої поєднувався з відтінком її жакету. Шию зірка доповнила безліччю ланцюжків та підвісок. На одній із прикрас можна помітити ім'я її чоловіка Бена.

Дженіфер Лопес / © Getty Images
Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Волосся Лопес уклала в об'ємну зачіску і зробила свій улюблений макіяж у коричневій гамі. Деталями образу співачка поділилася у Instagram.

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Дата публікації
Перегляди
683
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