У жакеті та рваних джинсах: Леді Гага потрапила під приціл фотографів у Нью-Йорку

Співачка та акторка була зображена репортерами.
Днями у цьому місті відбулася прем'єра фільму "Дім Гуччі", в якому Леді Гага зіграла роль колишньої дружини Мауріціо Гуччі — Патрицію. Того вечора на доріжку артистка вийшла у приголомшливій сукні з відвертим декольте від Armani Prive, доповнивши образ прикрасами від Tiffany & Co.
У звичайному житті Леді Гага, звісно, має скромніший вигляд. Цього дня в Нью-Йорку зірка потрапила під приціл фотографів у чорній футболці з принтом, подовженому жакеті в тонку смужку та чорних джинсах з дірками на колінах. Аутфіт вона доповнила масивним взуттям на гігантській платформі та шнурівці, а також білою сумкою з рожевою хусткою, зав'язаною на ній. Макіяж у Леді також був насичений, а волосся розпущене.
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