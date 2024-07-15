Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У жакеті трав'яного відтінку: Елізабет Олсен блиснула напівпрозорим бюстгальтером

У жакеті трав'яного відтінку: Елізабет Олсен блиснула напівпрозорим бюстгальтером

У жакеті трав'яного відтінку: Елізабет Олсен блиснула напівпрозорим бюстгальтером

Елізабет Олсен / Фото: Getty Images

35-річна акторка прийшла на шоу у стильному луку з пікантним акцентом.

Елізабет Олсен потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли прибула на шоу Netflix His Three Daughters Tastemaker.

Акторка обрала для своєї появи в ефірі стильний образ із пікантним акцентом. На ній був костюм трав'яного відтінку, який складався з жакета оверсайз і мініспідниці. Під жакет вона одягла лише чорний напівпрозорий бюстгальтер, яким виблискувала перед присутніми.

Елізабет Олсен / © Getty Images
Елізабет Олсен / Фото: Getty Images

Олсен зробила укладання з локонами і макіяж із акцентом на очах. На пальцях у неї були золоті каблучки.

Нагадаємо, Елізабет Олсен у жакеті-болеро та довгій спідниці сяяла на церемонії нагородження премії National Board of Review Awards.

Читайте також:

У Києві розпочали покази вистави "Будьте як вдома" пам'яті актора Павла Лі

У Києві розпочали покази вистави "Будьте як вдома" пам'яті актора Павла Лі

Повʼязані теми:

Наступна публікація