У жакеті в принт "собачий зуб" і шортах: Дженніфер Лопес на діловій зустрічі

У жакеті в принт "собачий зуб" і шортах: Дженніфер Лопес на діловій зустрічі

Дженніфер Лопес сяяла не тільки у відвертих образах на кількох світських заходах в Нью-Йорку.

Артистка також встигла відвідати захід, присвячений Місяцю національної латиноамериканської спадщини з власниками бізнесу з Латинської Америки в The Lit.

На цю зустріч 52-річна Лопес приїхала в досить скромному образі. На ній був подовжений жакет в принт "собачий зуб", під нього зірка одягла блузку кольору хакі з бантом на шиї і чорні подовжених шорти-кльош.

Дженіфер Лопес / Getty Images

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На обличчі у зірки був максимально природний макіяж, у вухах — металеві сережки у вигляді декількох ланцюгів, на пальці була золота каблучка, а манікюр був виконаний прозоро-білим лаком. Довге волосся Лопес зібрала у високий хвіст.

Нагадаємо, крім цієї зустрічі Дженніфер з'явилася на Met Gala 2021, де сяяла в сукні з відвертим декольте і шлейфом від Ralph Lauren, а також відвідувала церемонію MTV Video Music Awards.

Дженіфер Лопес / Associated Press

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