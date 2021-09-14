У жакеті в принт "собачий зуб" і шортах: Дженніфер Лопес на діловій зустрічі

Дженніфер Лопес сяяла не тільки у відвертих образах на кількох світських заходах в Нью-Йорку.
Артистка також встигла відвідати захід, присвячений Місяцю національної латиноамериканської спадщини з власниками бізнесу з Латинської Америки в The Lit.
На цю зустріч 52-річна Лопес приїхала в досить скромному образі. На ній був подовжений жакет в принт "собачий зуб", під нього зірка одягла блузку кольору хакі з бантом на шиї і чорні подовжених шорти-кльош.
На обличчі у зірки був максимально природний макіяж, у вухах — металеві сережки у вигляді декількох ланцюгів, на пальці була золота каблучка, а манікюр був виконаний прозоро-білим лаком. Довге волосся Лопес зібрала у високий хвіст.
Нагадаємо, крім цієї зустрічі Дженніфер з'явилася на Met Gala 2021, де сяяла в сукні з відвертим декольте і шлейфом від Ralph Lauren, а також відвідувала церемонію MTV Video Music Awards.
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