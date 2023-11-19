У жакеті Versace і рожевих човниках: Марго Роббі вийшла у світ в "барбі-образі"

Марго Роббі була присутня на спеціальному показі фільму "Барбі" в Каліфорнії, куди приїхала, щоб відповісти на запитання, що цікавлять публіку.

На захід 33-річна акторка приїхала в рожевому топі, що акцентує увагу на декольте, зверху одягла рожевий подовжений блейзер від Versace та сині прямі джинси з високою талією. До луку Роббі підібрала рожеві лаковані туфлі-човники на підборах.

Роббі накрутила своє довге біляве волосся красивими локонами, зробила дуже ніжний макіяж на обличчі та зробила блідо-рожевий манікюр. Сфотографувалась акторка біля рекламного плакату фільму "Барбі".

Марго Роббі / Фото: Getty Images

Раніше ми показували 10 образів Марго Роббі, у яких вона повторила вбрання культової ляльки, роль якої зіграла у кіно.

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