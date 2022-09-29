У жакеті від українського бренду і без спідниці: сексуальна Тіна Кароль продемонструвала хорошу розтяжку

Співачка у спокусливому аутфіті знялася у новому фотосеті.
Тіна Кароль опублікувала в Instagram чорно-білі знімки із пікантної фотосесії, присвяченої виходу її нового альбому і англомовної версії пісні "Скандал". Автором фотосесії виступила Kargina Ksenia.
Артистка постала перед об'єктивом фотокамери у чорному топі, жакеті з кристалами від українського бренду Gasanova і чорних колготах з лініями спереду і ззаду.
Спідниці зірка вирішила не одягати, що додало її луку спокусливості.
Аутфіт Кароль доповнила чорними лакованими туфлями, ідеально рівним укладанням і макіяжем.
Позувала Тіна на барному стільці, демонструючи свої стрункі ноги. Співачка продемонструвала також чудову розтяжку, задерши одну ногу догори.
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