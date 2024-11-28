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У жакеті з баскою і в'язаному костюмі: Кеті Голмс продемонструвала два нові образи

У жакеті з баскою і в'язаному костюмі: Кеті Голмс продемонструвала два нові образи

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Колишня дружина Тома Круза мала розкішний вигляд.

Акторка Кеті Голмс потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку на вулиці, коли виходила з машини. Вона прямувала на інтерв'ю у "Вечірньому шоу з Джиммі Фелоном".

На Кеті того дня було стильне вбрання, в якому вона поєднала синій жакет з баскою і штани.

Також акторка доповнила вбрання туфлями з оригінальними підборами, бежевою сумкою від бренду Manu Atelier та стильними окулярами-авіаторами.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Потім вона з'явилася на шоу та кардинально змінила образ. Волосся Кеті було вже прямим, а також вона одягла інше вбрання — в'язаний костюм, який включав кофту з одним рукавом і спідницю нижче колін.

Костюм був також прикрашений аплікацією сріблястим камінням, а носила вона його в поєднанні з босоніжками.

Кеті Голмс / © Getty Images
Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Зараз Голмс повернулася до роботи в театрі та задіяна в одній із вистав у Нью-Йорку. Її часто фотографують папараці, коли вона йде на репетиції чи вже виходить із театру після завершення роботи.

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