У жакеті з баскою-рюшами і штанях із блискавками: стильна Наомі Кемпбелл на Тижні моди у Лондоні

53-річна супермодель в образі total black відвідала фешншоу.
Наомі Кемпбелл відвідала показ бренду MAINS, який відбувся у межах Лондонського тижня моди у The Banking Hall.
Для свого виходу модель обрала образ total black. На ній був двобортний жакет із баскою-рюшами з облямівкою з блискавки та прямі штани із блискавками до колін. Вбрання Кемпбелл скомбінувала із чорними замшевими туфлями.
Наомі одягла перуку із чубчиком, який уклала набік, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, прикрасила шию золотим ланцюжком із кулоном у вигляді знаку безкінечності, а руки – чорним браслетом і каблучками з діамантами. Свій лук модель завершила білим манікюром.
Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у "голій" сукні зі стразами продефілювала на модному показі в Нью-Йорку.
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