У жакеті з баскою-рюшами і штанях із блискавками: стильна Наомі Кемпбелл на Тижні моди у Лондоні

Наомі Кемпбелл відвідала показ бренду MAINS, який відбувся у межах Лондонського тижня моди у The Banking Hall.

Для свого виходу модель обрала образ total black. На ній був двобортний жакет із баскою-рюшами з облямівкою з блискавки та прямі штани із блискавками до колін. Вбрання Кемпбелл скомбінувала із чорними замшевими туфлями.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Наомі одягла перуку із чубчиком, який уклала набік, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, прикрасила шию золотим ланцюжком із кулоном у вигляді знаку безкінечності, а руки – чорним браслетом і каблучками з діамантами. Свій лук модель завершила білим манікюром.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл у "голій" сукні зі стразами продефілювала на модному показі в Нью-Йорку.

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