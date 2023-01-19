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У жакеті з глибоким декольте: Елізабет Герлі із сином відвідала спектакль у Лондоні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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506
Час на прочитання
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У жакеті з глибоким декольте: Елізабет Герлі із сином відвідала спектакль у Лондоні

Елізабет Герлі із сином Деміаном / Фото: Getty Images

Британська акторка Елізабет Герлі із сином Деміаном відвідала Королівський Альберт-Холл у Лондоні.

Знаменитість приїхала на європейську прем'єру шоу Цирку Дю Солей "Kurios". 57-річна Елізабет одягла чорний блейзер від Christopher Kane, декорований ланцюжками з боків, який підкреслював її пишні груди та чорні штани-кльош, а взула чорні босоніжки на платформі та підборах.

Вечірній лук акторка доповнила золотою підвіскою з маленьким кулоном у вигляді серця, а також одягла сережки-висячки та зробила укладання та вечірній макіяж. 

Елізабет Герлі із сином Деміаном / © Getty Images
Елізабет Герлі із сином Деміаном / Фото: Getty Images

Її 20-річний син Деміан був у чорних штанях та сорочці, на якій розстебнув кілька верхніх ґудзиків, а зверху одягнув чорну шкіряну куртку. Взутий хлопець був у гостроносі туфлі, а на шиї в нього виблискував ланцюжок із великим золотим хрестом, а волосся було зачесане назад.

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Дата публікації
Перегляди
506
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