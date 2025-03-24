У жакеті з глибоким вирізом і спідниці з високим розрізом: зваблива Ніколь Шерзінгер на вечірці

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls у монохромному луку з'явилася на заході.

Ніколь Шерзінгер відвідала вечірку з нагоди прем'єри вистави "Отелло" на Бродвеї. Івент відбувся у Tavern on The Green у Нью-Йорку.

Для своєї появи артистка обрала пікантний монохромний аутфіт. На ній був бежевий приталений та подовжений жакет із глибоким вирізом, який вона одягла на голе тіло. Верх зірка скомбінувала з плісованою спідницею кольору кемел із високим розрізом аж до стегна.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Образ Шерзінгер доповнила замшевими світло-бежевими туфлями. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила насичений макіяж із червоною помадою і темно-вишневий манікюр. Вуха Ніколь прикрасила золотими сережками-кільцями, шию – делікатним довгим ланцюжком, а руки – коктейльними каблучками з камінням.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у сукні з паєтками і спокусливим пишним декольте з'явилася у Нью-Йорку.

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