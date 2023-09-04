У жакеті з квітами і штанях зі стразами: ефектна Джессіка Честейн у Венеції

Джессіка Честейн відвідала показ дизайнера Джорджо Армані One Night Only Venezia, який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю.

Для такої події акторка обрала чорний топ і штани зі стразами, які виблискували від спалахів фотокамер. На плечі зірка накинула чорний жакет із зображенням квітів зі стразами і білим коміром.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Взута Джессіка була у чорні туфлі на платформі і підборах. Волосся Честейн зібрала у недбалий хвіст, зробила макіяж смокі-айс і нафарбувала губи червоною помадою. Ефектності образу додав довгий червоний манікюр.

Нагадаємо, івент також відвідала 88-річна Софі Лорен, яка продемонструвалу елегантний лук у перламутровому шовковому костюмі від бренду Armani.

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