У жакеті з оголеною спиною: папараці заскочили зірку "Оппенгеймера" Емілі Блант дорогою на шоу

40-річна акторка обрала для свого виходу стильний чорний костюм.

Емілі Блант потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, коли вона прямувала до театру Еда Саллівана на "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом".

Акторка мала чудовий вигляд. На ній був екстравагантний жакет з оголеною спиною та боками, а також чорні широкі штани зі стрілками та розрізами внизу.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

Аутфіт Блант доповнила чорними босоніжками на підборах.

Емілі зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, зробила макіяж з акцентом на пишних віях, прикрасила вуха золотими сережками з діамантами від Tiffany & Co., а руки – каблучками. Бордовий блискучий манікюр завершив лук зірки.

Емілі Блант / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Емілі Блант на церемонії вручення нагород Governors Awards у Лос-Анджелесі з'явилася у чорній сукні від Miu Miu з глибоким декольте, яке прикрашала масивна аплікація, що імітувала діамантове кольє.

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