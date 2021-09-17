У жакеті з пікантним вирізом: Наомі Кемпбелл блиснула грудьми перед папараці

У жакеті з пікантним вирізом: Наомі Кемпбелл блиснула грудьми перед папараці

51-річна британська модель потрапила під приціл фотографів в Лондоні.

Наомі Кемпбелл заскочили дорогою до готелю. Відомо, що супермодель не надто любить папараці і раніше часто з ними конфліктувала.

Одягнена зірка була в білий жакет без рукавів, під яким, схоже, не було білизни і білі рюки-кльош з лампасами, які поєднала з чорними кедами Nike.

Свій повсякденний образ Наомі доповнила золотою сумкою на коротких ручках, кількома дорогоцінними браслетами на зап'ясті, а також численними підвісками на шиї. На обличчі у неї була захисна маска і великі чорні сонцезахисні окуляри. А манікюр був виконаний в світлому відтінку.

Наомі Кемпбелл / Getty Images

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Нагадаємо, раніше ми показували вам фотосет Кемпбелл для бренду Burberry, зірка постала тоді в кадрі в купальниках, штанних костюмах і обтислих комбінезонах з монограмою бренду.

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