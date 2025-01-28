У жакеті з пір'ям і топі з лелітками: Ванесса Параді у гламурному луку з'явилася на Паризькому тижні моди

52-річна акторка і колишня дружина Джонні Деппа є постійною гостею Тижнів моди у Парижі.
Ванесса Параді відвідала показ Chanel Haute Couture весна-літо 2025, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
На фешнівент вона прийшла в об'ємному короткому жакеті без коміра і ґудзиків, розшитому пір'ям блакитного, фіолетового і білого кольорів, із чорною зав'язкою-бантом, топі зі срібними лелітками і прямих вузьких чорних штанях.
Зверху вона одягла чорне двобортне пальто і тримала у руці блакитну сумочку з логотипом французького бренду.
Аутфіт Параді доповнила чорними замшевими ботильйонами на шпильках із круглими шкіряними носками.
Волосся Ванесса зібрала у хвіст, зробила макіяж із рожевою помадою, одягла на обличчя чорні окуляри і прикрасила вуха золотими сережками із зображенням троянд.
Нагадаємо, на показ Chanel прийшла також донька Ванесси Параді Лілі-Роуз Депп, яка з'явилася в елегантному твідовому костюмі, у якому поєдналися чорний, білий і рожевий кольори.
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