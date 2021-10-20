У жакеті з пишними рукавами та кепці: Катя Осадча відвідала прем'єру української комедії "Де гроші"

У жакеті з пишними рукавами та кепці: Катя Осадча відвідала прем'єру української комедії "Де гроші"

Ведуча "Світського життя" взяла інтерв'ю у зіркових гостей допрем'єрного показу української пригодницької комедії-квесту.

У кінотеатрі "Оскар" (Gulliver) вчора, 19 жовтня, відбувся допрем'єрний показ української пригодницької комедії-квесту "Де гроші", режисером-постановником якої виступив Михайло Хома (DZIDZIO).

На заході побувала Катя Осадча, яка брала інтерв'ю у зіркових гостей для нового випуску "Світського життя".

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ведуча продемонструвала там ефектний аутфіт. На ній був чорний двобортний жакет з короткими пишними атласними рукавами і золотими цікавими ґудзиками.

Катя Осадча і SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Жакет телезірка скомбінувала із чорними широкими штанями зі стрілками та чорними туфлями на шпильці.

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

На голові у неї була чорна кепка із золотою гілочкою. Катя зробила собі кіску і одягла на обличчя чорну маску.

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Осадча цього вечора взяла інтерв'ю у колишньої дружини DZIDZIO – співачки SLAVIA, яка також прийшла на прем'єру стрічки. Артистка була одягнена у чорне напів пальто, білу футболку, прямі штани піскового кольору і балетки від Chanel. У руці вона тримала бежеву сумочка Chanel.

Катя Осадча і SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча і SLAVIA / Аліна Онопа, ТСН.ua

На заході також побувала Оля Полякова, яка сяяла перед камерами у жакеті із деніму, прикрашеному золотими аплікаціями та золотою торочкою на рукавах, джинсах і човниках з різнокольоровим принтом.

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Аліна Онопа, ТСН.ua

Про фільм:

Головний герой картини "Де гроші" - піаніст-авантюрист Міша, щоб знайти гроші на визволення друга з-під арешту, влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання "Де гроші" цікавить не лише його. Всі у цьому будинку шукають гроші.

У стрічці зіграли Ада Роговцева, Михайло Хома, Сергій Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Юрій Горбунов та інші.

Фільм "Де гроші" у всіх кінотеатрах із 21 жовтня.

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