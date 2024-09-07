У жакеті з подовженими рукавами і на шпильках: Памела Андерсон в образі total black презентувала фільм у Торонто

57-річна акторка і модель у лаконічному вбранні постала на кіноподії.
Памела Андерсон з'явилася на Міжнародному кінофестивалі у Торонто. Зірка презентувала драматичний фільм від режисерки Джіа Копполи "Остання танцівниця" (The Last Showgirl), у якому виконала головну роль.
Для своєї появи акторка обрала лаконічний образ total black. На ній був жакет із цікавими лацканами і подовженими рукавами, блузка і прямі штани зі стрілками.
Вбрання Андерсон скомбінувала з чорними шкіряними туфлями-човниками. Волосся вона зібрала у низький хвіст і зробила мінімалістиний макіяж, підвівши очі чорним олівцем.
Аутфіт Памела доповнила діамантовими прикрасами від бренду Pandora, амбасадоркою якого вона є від 2023 року. На ній були сережки Era і намисто Era Necklace з діамантами, вирощеними у лабораторії.
Нагадаємо, Памела Андерсон на Тижні моди у Копенгагені продемонструвала лук у класичній білій сорочці і прямих кремових штанях.
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