У жакеті з прозорими вставками: учасниця "Холостяка-12" блиснула пишним декольте

Марина продемонструвала у фотосеті спокусливий образ.
Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – косметологиня Марина – знялася у стильній фотосесії. В Instagram вона опублікувала знімки з неї.
Перед об’єктивом фотокамери Марина постала у білосніжному костюмі, який складався зі штанів кльош і приталеного жакета із прозорими вставками.
Головний акцент в аутфіті дівчини був на її пишному сексуальному бюсті із гарною прикрасою.
Лук Марина доповнила чорними туфлями, стильною сумкою і чорними сонцезахисними окулярами.
Позувала вона на тлі гарно вбраної ялинки і пальм.
Нагадаємо, фаворитка проєкту Катерина Лозовицька у дуже короткій сукні похизувалася пікантним декольте і стрункими ногами.
Читайте також:
- Вау, яка: учасниця "Холостяка-12" у корсеті і червоній сукні з вирізом сяяла на церемонії троянд
- Їх залишилося 4: з ким із дівчат попрощався головний герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський
- Каталася на гойдалці: учасниця "Холостяка-12" у купальнику продемонструвала струнку фігуру
- Відверте зізнання: учасниця "Холостяка-12" показала, який мала вигляд до ринопластики і уколів краси