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У жакеті з прозорими вставками: учасниця "Холостяка-12" блиснула пишним декольте

У жакеті з прозорими вставками: учасниця "Холостяка-12" блиснула пишним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
194
Час на прочитання
1 хв
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У жакеті з прозорими вставками: учасниця "Холостяка-12" блиснула пишним декольте

Марина продемонструвала у фотосеті спокусливий образ.

Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – косметологиня Марина – знялася у стильній фотосесії. В Instagram вона опублікувала знімки з неї.

Перед об’єктивом фотокамери Марина постала у білосніжному костюмі, який складався зі штанів кльош і приталеного жакета із прозорими вставками.

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Головний акцент в аутфіті дівчини був на її пишному сексуальному бюсті із гарною прикрасою.

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Лук Марина доповнила чорними туфлями, стильною сумкою і чорними сонцезахисними окулярами.

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Позувала вона на тлі гарно вбраної ялинки і пальм.

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Нагадаємо, фаворитка проєкту Катерина Лозовицька у дуже короткій сукні похизувалася пікантним декольте і стрункими ногами.

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Дата публікації
Перегляди
194
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