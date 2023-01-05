У жакеті з прозорими вставками: учасниця "Холостяка-12" блиснула пишним декольте

Учасниця 12-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк" – косметологиня Марина – знялася у стильній фотосесії. В Instagram вона опублікувала знімки з неї.

Перед об’єктивом фотокамери Марина постала у білосніжному костюмі, який складався зі штанів кльош і приталеного жакета із прозорими вставками.

Головний акцент в аутфіті дівчини був на її пишному сексуальному бюсті із гарною прикрасою.

Лук Марина доповнила чорними туфлями, стильною сумкою і чорними сонцезахисними окулярами.

Позувала вона на тлі гарно вбраної ялинки і пальм.

Нагадаємо, фаворитка проєкту Катерина Лозовицька у дуже короткій сукні похизувалася пікантним декольте і стрункими ногами.

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