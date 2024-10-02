У жакеті з V-подібним вирізом і спідниці з розрізом: Наомі Кемпбелл на фешншоу Chanel

54-річна супермодель у всьому білому з'явилася на Тижні моди у Парижі.

Наомі Кемпбелл відвідала показ колекції весна/літо 2025 Модного дому Chanel, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

Модель з'явилася там у білому твідовому костюмі, який складався з жакета з V-подібним вирізом і накладними кишенями і спідниці міді з високим розрізом.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

Лук Кемпбелл доповнила чорно-білими босоніжками з ремінцями і білою сумкою на ланцюжку.

У неї було ідеально рівне укладання боб-каре, сонцезахисні окуляри на обличчі, у вухах – сережки з камінням, на шиї – ланцюжки з кулонами, а на пальцях – каблучки.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл на показ бренду Dolce & Gabbana у Мілані прийшла у прозорому вбранні в сітку, яке складалося з приталеного жакета і спідниці, напівпрозорому бюстгальтері, чорних трусах і капронових панчохах з підтяжками.

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